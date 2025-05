Il Milan saluta Conceicao | è ufficiale l'addio

Il Milan ha ufficialmente dato l'addio a Sergio Conceicao, concludendo il suo periodo alla guida della squadra. La separazione era ormai inevitabile, segnando una nuova fase per i rossoneri. Scopri tutti i dettagli di questa decisione e le prossime mosse del club.

Era una pura e semplice questione di tempo: il Milan e Sergio Conceicao non continueranno il proprio rapporto lavorativo, con il tecnico lusitano. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Conceicao: “Milan, un orgoglio. Questi colori sono parte della storia italiana” - Il Milan, orgoglio del calcio italiano, ha scritto un'altra pagina della sua storica tradizione. Oggi, sotto la guida di Sérgio Conceição, la squadra è stata ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 🔗continua a leggere

Il tecnico portoghese lascia i rossoneri dopo 31 partite, la sconfitta in finale di Coppa Italia e la mancata qualificazione alle coppe europee, ma con la vittoria della Supercoppa Italiana

