Il Milan ce l’ha fatta | affare concluso per l’allenatore! – ESCLUSIVA

Il Milan ha finalmente concluso l’affare per il nuovo allenatore, segnando un’operazione strategica senza esitazioni. In esclusiva, Igli Tare dà il via a una nuova era rossonera, assicurando subito una guida competente alla squadra. Scopri tutti i dettagli di questa importante svolta per i rossoneri!

Il Milan ha affondato il colpo giusto, senza esitazioni. Igli Tare parte subito col botto e assicura in poco tempo il nuovo allenatore alla squadra rossonera Il Milan ce l’ha fatta: tutto fatto per l’allenatore! (Foto: LaPresse) – serieanews.com Igli Tare non ha perso tempo. Il nuovo direttore sportivo del Milan, appena arrivato, ha preso in mano il dossier più importante: l’allenatore. Niente giri larghi, niente casting infinito. Un solo nome. Un corteggiamento che non è neanche durato tanto, ma che ha visto il Milan muoversi da grande club. Approfittare di un momento di indecisione, infilarsi nello spiraglio giusto, chiudere il colpo. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Il Milan ce l’ha fatta: affare concluso per l’allenatore! – ESCLUSIVA

