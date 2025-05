Il mercato sarà in piazza Toniolo Il sopralluogo della Commissione | Ora i tempi sono davvero maturi

Dopo un anno di incontri e concertazioni, i tempi sono finalmente maturi per lo spostamento del mercato in Piazza Toniolo. La commissione ha effettuato il sopralluogo finale, confermando la fattibilità di un rilancio che favorirà operatori e cittadini.

"Dopo un anno di incontri e concertazioni possiamo dire che i tempi sono ormai maturi per lo spostamento del mercato in Piazza Toniolo, il lungo e proficuo percorso di concertazione intrapreso con l’amministrazione comunale ha permesso di realizzare un nuovo progetto di ricollocazione dei banchi e la totalità degli operatori si è espressa favorevolmente sullo spostamento da via San Martino". Esprime soddisfazione il presidente Fiva Confcommercio Pisa Franco Palermo, presente insieme al consigliere Fiva Confcommercio Pisa Giuseppe Zerilli e al referente sindacale Confcommercio Pisa Luca Pisani al sopralluogo che si è svolto ieri con la 3° Commissione Consiliare del Comune di Pisa per la ricollocazione dello storico mercato di via San Martino. 🔗 Leggi su Lanazione.it