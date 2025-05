Il meglio dell’artigianato Le eccellenze brianzole alla conquista del mondo

Scopri il meglio dell'artigianato brianzolo, protagonista della prestigiosa "Anteprima d’estate" a Fieramilano Rho, un evento dedicato alle eccellenze artigianali italiane e mondiali. Un'occasione unica per valorizzare la creatività e la maestria delle micro e piccole imprese di Monza e Brianza, che portano nel mondo il talento della nostra regione.

Brianza protagonista di “Anteprima d’estate”, il nuovo format sulla maestria e sulla creatività dell’artigianato italiano e mondiale promosso da “Artigiano in Fiera”, in programma da oggi fino a lunedì 2 giugno a Fieramilano Rho, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30. Fra le 95 micro-piccole imprese lombarde, saranno nove quelle di Monza e Brianza a partecipare a questo innovativo programma, che al contempo offre una vetrina d’eccezione anche ai giovani talenti che rappresentano il futuro del made in Italy. Le imprese lombarde porteranno in “Anteprima d’estate” un’ampia selezione di eccellenze enogastronomiche e artigianali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il meglio dell’artigianato. Le eccellenze brianzole alla conquista del mondo

