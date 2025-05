Il MAXXI compie 15 anni | il 30 maggio ingresso gratuito e festa no stop fino a mezzanotte

Celebra il 15° anniversario del MAXXI di Roma con ingresso gratuito e una festa no stop fino a mezzanotte il 30 maggio 2025. Un’occasione imperdibile per scoprire l’arte, l’architettura e l’innovazione del Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, ospitato nell’iconico edificio firmato da Zaha Hadid.

Un compleanno speciale per il MAXXI di Roma, che il 30 maggio 2025 festeggia 15 anni di arte, architettura e innovazione. Per celebrare l'anniversario dell'inaugurazione, avvenuta nel 2010 nell'iconico edificio firmato da Zaha Hadid, oggi anche Monumento Nazionale, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo apre le sue porte gratuitamente, per un'intera giornata dedicata alla cultura e alla condivisione. Ingresso gratuito dalle 11 alle 23: il MAXXI come non l'avete mai vissuto. Dalle 11 del mattino fino alle 23, il pubblico potrà visitare tutte le mostre in corso e i nuovi progetti espositivi senza biglietto.