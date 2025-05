Il matrimonio di Sam e Wendy in Toscana esplosione di gioia e colori per la coppia social

Il matrimonio di Sam e Wendy in Toscana è un’indimenticabile celebrazione all’insegna di gioia, colori e panorami spettacolari, perfetta per i loro follower sui social. Un giorno da favola, trascorso nella splendida Tenuta Corbinaia, dove l’amore si è unito in un’esplosione di emozioni e bellezza.

Firenze, 28 maggio 2025 – Un matrimonio da favola tra sorrisi, fiori, fuochi d’artificio e panorami mozzafiato. Sam e Wendy sono i protagonisti di questo sogno d’amore coronato proprio oggi, 28 maggio, in Toscana. La coppia italo-britannica, seguitissima sui social, ha scelto la Tenuta Corbinaia, in provincia di Firenze, per sigillare le loro promesse. Wendy, originaria del Veneto, e Sam, inglese, hanno festeggiato in grande stile con amici e parenti, rendendo partecipi i loro follower (su Instagram sono quasi 800mila e se ne contano ben oltre il milione sui vari social) del grande evento. Il 7 marzo del 2024 la proposta di matrimonio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il matrimonio di Sam e Wendy in Toscana, esplosione di gioia e colori per la coppia social

Evviva gli sposi ???????????