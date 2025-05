Il Marocco si candida a riportare la Formula 1 in Africa con un progetto da oltre un miliardo di dollari

Il Marocco si propone di riportare la Formula 1 in Africa con un investimento di oltre un miliardo di dollari, rafforzando la sua candidatura tra le nazioni interessate a ospitare un Gran Premio. Un progetto ambizioso che mira a rilanciare il turismo e l’industria sportiva nel continente, attirando l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo.

L'Africa vuole tornare in Formula 1, la Formula 1 vuole tornare in Africa. Dopo la candidatura di Kyalami e del Ruanda, si allunga la lista di Paesi che si propongono per ospitare un Gran Premio. Stavolta è il turno del Marocco, che ha giĂ presentato un solido progetto da oltre un miliardo di dollari. A riferirlo sono i colleghi di Racingnews365.com: "In cantiere c'è un piano strategico situato a 20 chilometri a sud della cittĂ costiera di Tangeri", si legge sul noto portale. Che poi entra nel merito del piano in questione affermando: "Il progetto comprende un circuito di Grado 1 adatto a ospitare F1, Wec e Moto Gp, un parco a tema, un centro commerciale, hotel e un porto turistico.

