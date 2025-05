Il lusso di poter sbagliare

Il lusso di poter sbagliare è un regalo prezioso, soprattutto per i genitori di oggi. Paolo Crepet, durante un incontro a Lodi, ha sottolineato come le sconfitte siano fondamentali per il successo, citando il giovane talento Jannik Sinner. In un mondo che premia l'eccellenza, ricordare che ogni errore è un passo verso la crescita può cambiare radicalmente la nostra prospettiva. È il momento di abbracciare le imperfezioni!

Non è facile essere genitori. Non lo è mai stato e non lo è certamente in questa epoca. Di recente, nel corso di un incontro a Lodi, lo psicologo e scrittore Paolo Crepet ha richiamato l'attenzione sull'importanza della sconfitta. "Perché Sinner è bravo? Perché ha perso. Per vincere si deve perdere" ha detto, citando il campione di tennis. E sebbene di primo acchito questa riflessione possa sembrare "ovvia", all'atto pratico e nella sua concretizzazione sul piano reale non lo è per niente. Siamo immersi in una società – e forse Milano ancora di più – che si nutre di contraddizioni. Si chiede a tutti, perfino ai bambini, di essere sempre performanti (basti pensare alle agende dei più piccoli, che traboccano di corsi, stimoli e appuntamenti).

