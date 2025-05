Il Lions club Sant' Antonino per l' autismo

Il Lions Club Sant’Antonino si è distinto recentemente con il secondo Lions S. Antonino Event, una serata speciale presso Villa Barattieri dedicata alla raccolta fondi per l’associazione Piacenza in Blu. Questa iniziativa, rivolta a sostenere le persone con autismo, testimonia l’impegno del club nel promuovere l’inclusione e il sostegno alle famiglie coinvolte.

