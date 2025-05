Il leader del M5S Giuseppe Conte a TPI | Quando smetterà Giorgia Meloni di vendere armi a Israele?

Scopri le ultime dichiarazioni di Giuseppe Conte sul ruolo del governo italiano in politica estera e sulle implicazioni del sostegno all'“You” di Israele. In un'analisi critica, il leader del M5S evidenzia come l’Italia sembri seguire le scelte di Washington, lasciando poche autonomie nella gestione delle questioni internazionali.

«Il governo italiano non ha una sua politica estera, come ce l’hanno ad esempio i governi di Spagna e Francia: è completamente asservito alla linea oltranzista filo-israeliana di Washington. Quindi si limita ad obbedire. Guarda caso oggi che Trump irrigidisce il suo atteggiamento contro Netanyahu, anche il nostro governo sta provando, maldestramente, a riposizionarsi. Ma Crosetto e Tajani dove erano nei mesi scorsi, perché solo oggi balbettano che ciò che sta accadendo a Gaza non è più accettabile?». In una lunga intervista a TPI, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte critica il governo Meloni e l’informativa del vicepremier Antonio Tajani in merito alla situazione a Gaza, analizzando il ruolo dell’Italia sullo scacchiere internazionale. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Il leader del M5S Giuseppe Conte a TPI: “Quando smetterà Giorgia Meloni di vendere armi a Israele?”

