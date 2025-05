Il grande valzer delle panchine

Il grande valzer delle panchine: un mercato in fermento con tanti allenatori pronti a cambiare maglia e strategia. Dopo anni di successi e sfide, Gian Piero Gasperini lascia l’Atalanta, segnando l’inizio di un emozionante e complesso risiko di nomine nel mondo del calcio.

Il complicato risiko inizia a comporsi, anche se ci sono diverse caselle da riempire. Gian Piero Gasperini che lascia l’Atalanta dopo nove anni intensi e ricchi di piazzamenti mai raggiunti . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il grande valzer delle panchine

