Il grande inganno

Il grande inganno a Gaza rivela come, oltre alla guerra, si stia consumando una tragedia umanitaria senza precedenti, con popolazioni private di bisogni fondamentali e violazioni del diritto internazionale. In questo contesto di violenza e distruzione, è fondamentale comprendere le cause e le conseguenze di un conflitto che mette in ginocchio un'intera comunità .

A Gaza non si sta solo consumando una guerra: si sta perpetuando una tragedia. Ogni giorno che passa sotto le bombe, sotto l’assedio, senza cibo, acqua, elettricità o cure mediche, è una ferita che lacera non solo il corpo di una popolazione ma anche quello, sempre più fragile, del diritto internazionale. Eppure, la macchina della guerra continua. Il conflitto, iniziato come risposta all’attacco terroristico del 7 ottobre, si è trasformato in qualcosa di più oscuro: un impianto di violenza e devastazione che sembra non voler finire, sostenuto da un discorso politico tanto cinico quanto calcolato. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Il grande inganno

SOTTO LE STELLE IN PIAZZA GRANDE! Il Bologna torna a vincere la Coppa Italia dopo 51 anni! Milan sconfitto all'Olimpico - Sotto le stelle di Piazza Grande, il Bologna celebra un trionfo atteso da 51 anni, conquistando la Coppa Italia.

