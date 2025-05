Il governo vuole in Aula a luglio premierato e separazione delle carriere L’ira delle opposizioni | Forzatura

A luglio, il governo intende presentare in Parlamento un pacchetto di riforme storiche, tra cui il premierato e la separazione delle carriere dei magistrati, suscitando viva reazione nelle opposizioni. La forzatura nelle tappe parlamentari e le tensioni sulle modifiche costituzionali rappresentano un momento cruciale che sta dividendo le forze politiche italiane.

Non solo tappe forzate in Parlamento per convertire in legge il decreto Sicurezza, ma il governo punta adesso anche a portare in aula alla Camera nel mese di luglio e in contemporanea le due riforme costituzionali: la separazione delle carriere dei magistrati e il premierato. Nel giorno in cui i deputati si apprestano a dare il via libera al dl Sicurezza (al termine della seduta fiume ), nel corso della riunione congiunta delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del Senato è stata illustrata la tabella di marcia per convertire in legge il decreto entro il 6 giugno, giorno della scadenza del termine di sessanta giorni previsto dalla Costituzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il governo vuole in Aula a luglio premierato e separazione delle carriere. L’ira delle opposizioni: “Forzatura”

