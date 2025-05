il governo valuta la deposizione del ministro nordio sul caso almasri

Il governo italiano sta valutando se convocare il ministro della Giustizia Carlo Nordio davanti al Tribunale dei Ministri per rispondere sulla gestione del caso Almasri, il generale libico coinvolto in recenti sviluppi giudiziari. Questa decisione potrebbe avere ripercussioni importanti sul ruolo del governo e sulle future indagini italiane.

Il governo sta valutando l'eventuale deposizione del ministro della Giustizia Carlo Nordio di fronte ai giudici del Tribunale dei ministri in merito alla vicenda Almasri, il generale libico prima arrestato e poi rilasciato e rimpatriato dalle autorità italiane alcuni mesi fa. È quanto si apprende da fonti informate, secondo cui Palazzo Chigi sarebbe favorevole in merito all'opportunità del Guardasigilli di andare a rendere interrogatorio. Anche se al riguardo nessuna conferma viene data dalla presidenza del Consiglio. Nei giorni scorsi è stato anche ascoltato l'allora capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Dag), Luigi Birritteri, il quale avrebbe fornito la documentazione richiesta assumendo una dura posizione nei confronti del capo di gabinetto del ministero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net