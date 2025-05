Il governo forza la mano | in arrivo le due super riforme che fanno discutere

Il governo accelera il passo con due importanti riforme che stanno creando grande dibattito in Parlamento. La maggioranza mira a semplificare le procedure e rafforzare il ruolo del premierato, con possibili approcci alla Camera già da luglio, segnando un capitolo cruciale nel futuro politico italiano.

La maggioranza punta a velocizzare sulle tre grandi riforme alla base del patto iniziale tra i partiti di governo.¬†Due delle quali potrebbero arrivare alla Camera a luglio: il¬†cosiddetto premierato (cio√® l'elezione diretta del presidente del Consiglio, fortemente voluta da Fratelli d'Italia e. 🔗 Leggi su Today.it ¬© Today.it - Il governo forza la mano: in arrivo le due super riforme che fanno discutere

