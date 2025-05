Il Giro d' Italia taglia il traguardo a Cesano Maderno tra festa e contestazioni

Il Giro d'Italia è arrivato a Cesano Maderno, regalando una grande festa di sport tra entusiasmo e contestazioni, con migliaia di tifosi a supportare gli atleti lungo il percorso da Morbegno. Il traguardo è stato tagliato da Nico Denz, mentre tantissime persone, tra cui famiglie e giovani, si sono riversate nelle strade della Brianza per vivere da vicino questa emozionante tappa.

Una grande festa di sport tra migliaia di tifosi che da Morbegno a Cesano Maderno hanno fatto il tifo per gli atleti. Ma poi, il traguardo di Cesano Maderno, lo ha tagliato Nico Denz. Tantissime le persone che anche in Brianza sono scese in strada per assistere alla gara. Ragazzi, famiglie. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Il Giro d'Italia taglia il traguardo a Cesano Maderno tra festa e contestazioni

Cesano Maderno, 14enne investita da un treno sui binari: morta sul colpo - Una tragica notizia ha colpito Cesano Maderno: una ragazza di 14 anni è stata investita da un treno mentre si trovava sui binari, perdendo la vita sul colpo. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Giro D Italia Taglia Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Appuntamento l’1 giugno a Roma con la Giro d’Italia Family Ride; Oggi il Giro d’Italia taglia la Brianza: viabilità stravolta, chiusure sulla Milano-Meda e festa a Cesano; Giro d'Italia 2025 - 10a tappa | Isaac Del Toro taglia il traguardo a Pisa - Video; Giro d'Italia: il danese Kasper Asgreen vince la tappa numero 14, Del Toro resta in rosa. 🔗Ne parlano su altre fonti

Giro d’Italia 2025: Del Toro vince la 17ª tappa a Bormio e allunga in maglia rosa - Isaac Del Toro trionfa nella 17ª tappa del Giro d’Italia a Bormio e rinforza la sua maglia rosa con una gara da incorniciare ... 🔗msn.com scrive

Giro d'Italia 2025: percorso, orari e dove vedere la diciassettesima tappa del 28 maggio - Il Giro d'Italia è giunto alla diciassettesima tappa in programma il 28 maggio. Andiamo a scoprire dove sarà possibile vedere la tappa in tv e in streaming. 🔗Come scrive tag24.it

Il segreto del Giro d'Italia: come i ciclisti d'èlite recuperano in tempo record - Come e cosa mangiano i ciclisti dopo una tappa? La strategia adottata al Giro d'Italia da corridori per riprendersi dopo gli sforzi ... 🔗Secondo msn.com