Il genocidio palestinese come quello degli ebrei le foto che lo dimostrano | da ' Gallant come Goebbels' a ' Auschwitz come Gaza' - GALLERY

Scopri le immagini che – pubblicate da Voce Ebraica per la Pace – mettono in parallelo il dramma di Gaza con il genocidio degli ebrei durante l'Olocausto. Attraverso una gallery evocativa, vengono illustrate somiglianze e differenze, evidenziando come le sofferenze dei palestinesi siano, secondo alcune voci, paragonabili a quelle di un passato tragico e sottolineando il dibattito internazionale su questa tematica.

Le foto, pubblicate da Voce Ebraica per la Pace, pagina israeliana antisionista, mostrano come ciò che accade a Gaza possa essere paragonato a ciò che successe agli ebrei nella II Guerra Mondiale "Il genocidio palestinese come quello degli ebrei". Questo è quello che raccontano le foto pubbli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "Il genocidio palestinese come quello degli ebrei", le foto che lo dimostrano: da 'Gallant come Goebbels' a 'Auschwitz come Gaza' - GALLERY

Se stiamo in silenzio sul genocidio palestinese, non siamo più una democrazia - Il silenzio sul genocidio palestinese minaccia le fondamenta della democrazia. Da otto decenni, la nostra società ha mantenuto un pudore imposto, ignorando la sofferenza di un popolo. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Genocidio Palestinese Ebrei Foto Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Yaron e Sarah credevano nel dialogo e volevano sposarsi a Gerusalemme; Metà degli israeliani approva lo sterminio dei palestinesi a Gaza, l'82% la loro deportazione: il sondaggio; Gaza. Quel silenzio complice; Netanyahu: Controlleremo tutta Gaza. Spari Idf durante la visita di una delegazione Ue - Hamas: Le condizioni di Netanyahu sono inaccettabili. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Teatro pieno per Rula Jebreal: "A Gaza genocidio in mondovisione, fermate Israele" / FOTO - VIDEO - Tantissime persone all'evento organizzato dalla Fondazione 11 Agosto, Montanari: "Da Israele volontà pianificata di estirpare un popolo dalla faccia della Terra" ... 🔗Lo riporta firenzetoday.it

FOTO - 'La Piana per la Palestina', il corteo: "Fermare il genocidio" - Condividi Manifestazione la Piana per la Palestina Foto da: FOTO - 'La Piana per la Palestina', il corteo: "Fermare il genocidio" Manifestazione la Piana per la Palestina 2 Foto da: FOTO - 'La Piana p ... 🔗Riporta firenzetoday.it

Se stiamo in silenzio sul genocidio palestinese, non siamo più una democrazia - Da 80 anni custodiamo il pudore con religiosa attenzione. Per 80 anni non abbiamo violato la consegna non scritta e da nessuno imposta. Da 80 anni riconosciamo come legge naturale che “Genocidio” è si ... 🔗Segnala ilfattoquotidiano.it