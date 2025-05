Il gas chiude in forte calo ad Amsterdam -42%

Il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam ha registrato una significativa flessione, con i future Ttf chiusi in calo del 4,17% a 35,16 euro al megawattora. Questa forte diminuzione è dovuta alle crescenti preoccupazioni sulla domanda di metano nel contesto energetico europeo.

Chiusura in forte calo per il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam. I future Ttf, punto di riferimento del metano nel Vecchio Continente, hanno terminato le contrattazioni in flessione del 4,17% a 35,16 euro al megawattora, in scia alle preoccupazioni sulla tenuta della domanda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il gas chiude in forte calo ad Amsterdam (-4,2%)

