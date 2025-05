Il filosofo Galimberti pronto a incantare tutti parlando della bellezza

Non perdere l'appuntamento con il famoso filosofo Umberto Galimberti, che il 10 giugno al Palariviera di San Benedetto del Tronto ci accompagnerà alla scoperta della bellezza come legge segreta della vita. Un’occasione imperdibile per lasciarsi incantare dalle sue riflessioni profonde e coinvolgenti sulla bellezza e il suo ruolo nel nostro percorso esistenziale.

"La Bellezza. Legge segreta della vita" è il titolo dell’intervento che il professor Umberto Galimberti farà al Palariviera di San Benedetto del Tronto, all’appuntamento in programma martedì 10 giugno alle ore 21. Umberto Galimberti è un filosofo, saggista e psicoanalista italiano, nonché giornalista tra i più prestigiosi al mondo: nonostante la vastità e la profondità della sua opera, come testimoniano le sue pubblicazioni, è l’uomo al centro della sua riflessione e nell’incontro che si svolgerà a San Benedetto tratterà proprio il tema della bellezza come legge segreta della vita nelle sue diverse sfaccettature. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il filosofo Galimberti pronto a incantare tutti parlando della bellezza

