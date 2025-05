Il figlio del medico-eroe Lorentini | Il suo esempio per battere la violenza

Scopri la storia di Andrea Lorentini, il figlio del medicoeroe Otello Lorentini, che ha dedicato la sua vita a combattere la violenza e a onorare il ricordo del nonno vittima dell’Heysel. Con il suo impegno nel giornalismo sportivo e nella guida dell’Associazione Familiari Vittime dell’Heysel, Andrea rappresenta un esempio di resilienza e speranza.

"Un ricordo di mio padre? Purtroppo non ne ho". Non ha fatto in tempo a conoscerlo, Andrea Lorentini, il nostro Andrea Lorentini. Da qualche anno fa parte della nostra squadra: è la prima firma de La Nazione per il calcio amaranto ma è anche il presidente dell’ Associazione Familiari Vittime dell’Heysel, ruolo ereditato dal nonno Otello che lo ha cresciuto come un padre, visto che Roberto è stato ucciso nella notte criminale del 1985, quando Andrea aveva da poco compiuto tre anni. Cosa significa, a quarant’anni di distanza, ricordare ancora quella tragedia? "Preferisco parlare di strage, non di tragedia. 🔗 Leggi su Lanazione.it