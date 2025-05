il dopo zaia non è iniziato meloni pensa al 3 mandato

Dopo Zaia, il panorama politico del centrodestra in Veneto resta incerto, con Meloni che ormai si proietta verso un terzo mandato. Le recenti difficoltà e le sfide emerse durante il voto di domenica potrebbero rimettere in discussione gli scenari futuri, riaccendendo il dibattito sul possibile rinvio o conferma di leadership consolidata.

Tutto all'improvviso potrebbe rimescolarsi. Le difficoltà incontrate dal centrodestra nel voto di domenica dovute anche a candidati non all'altezza, riaprono scenari impensabili sul terzo mandato. Così il dopo Luca Zaia (nella foto), ma nemmeno quello di Vincenzo De Luca e più in là di Michele Emiliano, potrebbe non essere iniziato. Quando tutto pareva apparecchiato per .