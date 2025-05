Il diverso sapore della vittoria | in Abruzzo si festeggia sul cascione a Oldham un tifoso si inventa una strana celebrazione

Scopri come la passione calcistica si manifesta in modo originale e colorato in tutto il mondo, anche attraverso celebrazioni insolite come quella a Oldham, dove un tifoso abruzzese celebra la vittoria sul cascione. Tra le domeniche più intense dell’anno, le manifestazioni di gioia si intrecciano con tradizioni uniche e talvolta sorprendenti, dando vita a momenti di festa autentici e fuori dal comune.

Fine maggio, momento topico delle Domeniche Bestiali. Topico che potrebbe tranquillamente alludere all’uso topico di farmaci e sostanze, visto ciò che accade in giro per campi e campacci per festeggiare trionfi più o meno seri. Tra chi si abbevera letteralmente dell’ ebbrezza della vittoria e chi sfila con mezzi adeguatissimi al contesto bestial domenicale, si arriva alla fine dei campionati. Ma c’è anche l’altro lato della medaglia ovviamente, la rabbia per titoli persi, salti di categoria sfumati, retrocessioni e così via, rabbia che si combatte con la matematica .o con discorsi di Walter Veltroni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il (diverso) sapore della vittoria: in Abruzzo si festeggia sul “cascione”, a Oldham un tifoso si inventa una strana celebrazione

