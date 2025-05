Il direttore dell' Agenzia delle Entrate | verso un fisco più semplice e vicino alla collettività

Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, sottolinea l'importanza di un fisco più semplice, affidabile e vicino alle esigenze della collettività, al fine di rendere il pagamento delle tasse più snello e meno ostacolante. Durante il Festival del lavoro dei consulenti del lavoro, ha evidenziato la volontà di avvicinare l'amministrazione fiscale ai cittadini, promuovendo un rapporto più trasparente e accessibile.

"Ho sempre detto che pagare le tasse non può essere una corsa a ostacoli, dobbiamo andare verso un fisco più semplice ", nonché "affidabile e vicino alle esigenze della collettività". A dirlo il direttore dell' Agenzia delle Entrate Vicenzo Carbone, intervistato in videocollegamento al Festival del lavoro dei consulenti del lavoro, che si è aperto oggi, a Genova. Il vertice dell'organismo batte, poi, sul tasto della ' compliance ', ricordando come l'Agenzia "cerchi di promuoverla", e "in questi anni abbia cambiato 'modus operandi', passando, con riferimento all' evasione fiscale, "da un approccio sanzionatorio a uno preventivo", sottolinea Carbone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il direttore dell'Agenzia delle Entrate: verso un fisco più semplice e vicino alla collettività

