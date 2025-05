Il digitale non si addice alle pmi Travaglini | Cambiare mentalità

Per le PMI italiane, adattarsi al digitale rappresenta una vera sfida di trasformazione culturale e strategica. Cambiare mentalità e investire nel digitale è fondamentale per garantire un futuro sostenibile e competitivo nel mercato globale. Scopri come le piccole e medie imprese italiane stanno affrontando questa importante evoluzione.

Digitale e pmi: la vera sfida per le piccole e medie imprese italiane è quella di entrare nel futuro. O, quantomeno, di piantare bene i piedi nel presente. I dati emersi oggi a Milano al convegno dedicato alla trasformazione digitale delle pmi italiane raccontano di un intero “pezzo” della nostra economia che sembra essere rimasto . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il digitale non si addice alle pmi, Travaglini: “Cambiare mentalità”

Cerca Video su questo argomento: Digitale Addice Pmi Travaglini Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mama Industry alla presentazione dell’Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI del Politecnico di Milano - Travaglini: "La trasformazione digitale, infatti, non riguarda un singolo strumento, ma un cambio di mentalità orientato alla creazione di valore aggiunto" ... 🔗Da affaritaliani.it

Digitale: parte I-Nest, polo europeo a supporto Pmi e P.a. - Al via I-Nest, uno dei primi European Digital Innovation Hub italiani, ovvero uno dei primi poli europei per l'innovazione digitale che opererà sul territorio nazionale per supportare la ... 🔗Scrive ansa.it

Transizione energetica e digitale, le Pmi italiane non riescono a utilizzare i fondi pubblici - Come è emerso durante il convegno, il 65% delle piccole e medie imprese italiane ha fatto ricorso a strumenti agevolativi (dati dell’Osservatorio Innovazione Digitale nelle Pmi). Il 42% di ... 🔗Si legge su repubblica.it