il dibattito sul nuovo prp spunta un parcheggio da oltre seicento posti ma prima via i traghetti

Il dibattito sul nuovo PRP si concentra sulla realizzazione di un grande parcheggio da oltre seicento posti, proponendo di spostare i traghetti alle ex silos per liberare spazio nel centro storico. Questa soluzione mira a potenziare il commercio e il turismo, valorizzando le aree portuali e migliorando la fruibilità dei piazzali adiacenti alla capitaneria di porto.

Spostare i traghetti alle banchine ex silos, liberare l'area delle banchine davanti alla capitaneria di porto dalle reti e usare quei piazzali come parcheggio in favore del commercio e del turismo per il centro storico. Parliamo di spazi molto ampi, da una parte il piazzale attiguo alla banchina 7 (un tempo utilizzata come banchina di allestimento dalla Fincantieri, a cui oggi si accede dalla Facility 2B) e tutto il molo Wojtyla, in grado di poter garantire la sosta a raso di almeno 600 veicoli. Unito all'altro spazio ricavato al posto del fascio di binari della stazione 'Ancona Marittima' sarebbe una risposta importante alla carenza di posteggi, ma anche uno schiaffo nei confronti del sistema degli 'scambiatori' e della ' mobilità dolce ' (treno, mezzo elettrico, ciclabile).