Il deputato Pd Mancini prende la parola ma non parla | lo show alla Camera

Durante la lunga notte alla Camera sul decreto sicurezza, il deputato Pd Claudio Mancini ha regalato momenti di ilarità con il suo intervento, che è diventato uno degli episodi più commentati della seduta. Un esempio di come l'assemblea abbia affrontato una giornata intensa fatta di ostruzionismi e sorprese.

Si è chiusa questa mattina all'alba la seduta fiume alla Camera sul decreto sicurezza. La lunga notte di ostruzionismo ha regalato più di qualche momento di ilarità quando è intervenuto il deputato del Pd Claudio Mancini, autore di un vero e proprio show che ha poi rivendicato condividendo il. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Il deputato Pd Mancini prende la parola ma non parla: lo show alla Camera

Cerca Video su questo argomento: Deputato Pd Mancini Prende Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Dl sicurezza, sfottò dem Mancini: "Io in silenzio, faccio il Governo" - Roma, 29 mag. (askanews) - Siparietto del deputato Pd Claudio Mancini la scorsa notte in aula alla Camera durante la seduta fiume sul decreto sicurezza: "Eravamo d'accordo che avrei fatto l'intervento ... 🔗Come scrive quotidiano.net

Dl sicurezza, Claudio Mancini (Pd): «Io in silenzio faccio il governo» - Una protesta singolare quella che ha visto protagonista il deputato del Partito Democratico Claudio Mancini in aula a Montecitorio. Un siparietto che è andato in scena durante la seduta fiume sul decr ... 🔗Segnala ciociariaoggi.it

Claudio Mancini: chi è il deputato Pd che sussurra a Gualtieri e guarda a Italia Viva - Affibbiare l’etichetta di «sindaco ombra» a Claudio Mancini, deputato e ras del Pd capitolino, potrebbe essere ingeneroso nei confronti di Roberto Gualtieri, ma certamente è sua la voce più ... 🔗Lo riporta iltempo.it