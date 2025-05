Il deputato Pd Mancini inscena un silenzioso show alla Camera poi ‘imita’ Molteni – VIDEO

Durante la seduta notturna alla Camera sul decreto Sicurezza, il deputato Pd Claudio Mancini ha attirato l’attenzione con un gesto simbolico e un’imitazione di Molteni, creando un momento di leggerezza e sorpresa. Scopri l’insolita scena che ha fatto il giro dei social e ha acceso il dibattito politico.

Un gesto plateale durante la maratona sul decreto sicurezza. La seduta notturna alla Camera sul decreto sicurezza si è conclusa all'alba con un episodio che ha catturato l'attenzione di tutti: il deputato del Partito Democratico Claudio Mancini ha inscenato una singolare performance, che ha suscitato applausi e risate in Aula. L'intervento muto che ha fatto discutere. Durante la lunga notte di ostruzionismo parlamentare, Mancini ha preso la parola dichiarando di voler "riprendere le argomentazioni del governo". Subito dopo, però, si è fermato in silenzio, a braccia conserte e lo sguardo fisso verso i banchi dell'esecutivo, sottolineando così l'assenza di risposte da parte del governo alle critiche dell'opposizione.

