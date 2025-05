Il coreografo Carlos Diaz Gandia si scatena sul palco con l’amico Mahmood – IL VIDEO

Scopri il video emozionante in cui il famoso coreografo Carlos Diaz Gandia si scatena sul palco insieme all’amico Mahmood durante l’ultima tappa del tour “Nei Letti Degli Altri” all’Unipol Forum di Assago. Un momento di pura energia e talento, che ha fatto impazzire il pubblico e mostrato il talento del coreografo nel contesto di uno spettacolo indimenticabile.

Mahmood ha concluso il suo tour “ Nei Letti Degli Altri ” con lo spettacolo di domenica 25 maggio all’Unipol Forum di Assago. Per l’ultima esibizione, il coreografo Carlos Diaz Gandia, noto per il balletto creato per il brano “Chiamo io chiami tu” di Gaia Gozzi, è salito sul palco per scatenarsi con le coreografie. Carlos Diaz Gandia aveva già lavorato con Mahmood per il video di “Soldi”. (Video di @samuelebolumetto01) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il coreografo Carlos Diaz Gandia si scatena sul palco con l’amico Mahmood – IL VIDEO

