Il convegno Il paziente fragile tra overtreatment e deprescrizione

Partecipa al convegno "Il paziente fragile tra overtreatment e deprescrizione" per approfondire le sfide e le soluzioni innovative nel trattamento di pazienti fragili, con un focus su approcci sostenibili, diagnosi accurata e il ruolo di fattori ambientali e relazionali. Un’occasione essenziale per aggiornarsi sulle strategie di cura più efficaci in un contesto sanitario in continua evoluzione.

L’aumento della fragilitĂ , in particolare nel bambino e nell’adulto, è sempre di piĂą un tema di urgente attualitĂ . L’incremento della fragilitĂ clinica, l’appropriatezza diagnostica e terapeutica, il riconoscimento del ruolo di interattoma ed exposoma (cioè dei fattori relazionali e ambientali) e, soprattutto, i rischi dell’overtreatment e la crescente necessitĂ di un approccio di cura basato sulla deprescrizione e su un overlapping con la low dose medicine. Questi i temi centrali della quarta edizione del Symposium sulla Medicina dei Sistemi, svoltosi nella prestigiosa Sala Napoleonica dell’UniversitĂ degli Studi di Milano che ha patrocinato il convegno insieme alla FNOMCeO – Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, realizzato con il sostegno non condizionante di Guna, azienda farmaceutica leader in Italia proprio nella low dose medicine. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Il convegno “Il paziente fragile tra overtreatment e deprescrizione”

Minori, famiglie e nuove fragilitĂ : anche a Brindisi il convegno nazionale Uncm - L'Unione camere minorili porta a Brindisi il Convegno nazionale “Minori, famiglie e nuove fragilità – Diritti e tutele nel processo” il 22 e 23 maggio. 🔗continua a leggere

