Il conto nascosto della corsa al riarmo lo paga il clima | con l’aumento delle spese militari Nato 200 milioni di tonnellate di CO2 all’anno in atmosfera

L'aumento delle spese militari legate al riarmo europeo sta avendo un impatto devastante sul clima, con circa 200 milioni di tonnellate di CO2 in più nell'atmosfera ogni anno. Mentre Bruxelles punta sulla difesa come priorità strategica, il conto nascosto di questa corsa agli armamenti mette a rischio il futuro del Green Deal europeo e le politiche ambientali già faticosamente attuate.

Il Green Deal europeo rischia di finire schiacciato dai carri armati del ReArm Europe. Mentre Bruxelles fa della difesa la nuova priorità strategica per i prossimi anni, le politiche ambientali – faticosamente costruite nella scorsa legislatura – rischiano di essere travolte dall’aumento della spesa militare. Non solo da un punto di vista economico, vista la fuga di capitali e investimenti verso i produttori di armi. Ma anche per quanto riguarda le emissioni e, di conseguenza, il riscaldamento globale. A rivelarlo è uno studio del Conflict and Environment Observatory, i cui i risultati sono stati pubblicati in esclusiva dal Guardian. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Il conto nascosto della corsa al riarmo lo paga il clima: con l’aumento delle spese militari Nato 200 milioni di tonnellate di CO2 all’anno in atmosfera

Cerca Video su questo argomento: Conto Nascosto Corsa Riarmo Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Zamagni: «Perché la corsa al riarmo è un tragico errore» - Senza dimenticare che la corsa al riarmo porta a conseguenze nefaste sul ... che tengano cioè conto della situazione e del contesto in cui ci si trova. Dobbiamo sicuramente dire “no” a ... 🔗Scrive msn.com

Corsa al riarmo, Biden chiede 31 miliardi in più per la Difesa e vuole sfidare Putin nell’Artico - Corsa al riarmo degli Stati Uniti. Joe Biden presenta una proposta di bilancio per il 2023 con un ingente aumento delle spese militari, anche alla luce del conflitto in Ucraina e delle crescenti ... 🔗Secondo unionesarda.it

L'eterna corsa al riarmo - E' la risposta all'allargamento a est della Nato e alla corsa al riarmo da parte dei paesi confinanti. L'intervista al politologo Arduino Paniccia. 🔗rainews.it scrive