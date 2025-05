Il conto alla rovescia Il Ghiviborgo ’divorzia’ da mister Bellazzini Strada spianata per la panchina della Robur

Il conto alla rovescia è iniziato per il divorzio tra il Ghiviborgo e Mister Bellazzini, aprendo la strada alla possibile nomina di Lelli come nuovo allenatore della Robur. Dopo settimane di trattative e colloqui, la fumata bianca sembra ormai imminente, segnando un passo decisivo nel mercato dei tecnici toscani.

La fumata bianca non è arrivata neanche ieri ma sembra essere davvero questione di ore. Il Siena, dopo tre settimane abbondanti di colloqui, incontri e reperimento di informazioni su vari tecnici, sembra aver davvero sciolto le riserve puntando forte sul duo Bellazzini-Lelli, che hanno ‘bruciato’ Brando al fotofinish. La conferma, indiretta, è di ieri pomeriggio. "Il Ghiviborgo comunica che in maniera consensuale Tommaso Bellazzini (foto) non è più il nostro allenatore". Così la società lucchese in un comunicato. "Al di là delle vicende societarie – prosegue la nota del club biancorosso – in cui siamo coinvolti per una possibile vendita del titolo vogliamo ringraziare con affetto e con stima il giovane mister Bellazzini dopo un anno esaltante che ricorderemo sempre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net