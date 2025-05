Il Consiglio di Stato respinge tutti gli appelli sull’assegnazione del Festival di Sanremo

Il Consiglio di Stato ha respinto tutti gli appelli riguardanti l’assegnazione del Festival di Sanremo per il triennio 2026-2028, confermando l’obbligo di una gara pubblica. Questa decisione sottolinea l’importanza di trasparenza e correttezza nelle procedure di selezione, mettendo fine a contestazioni giudiziarie.

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio di Stato ha respinto tutti gli appelli relativi all’assegnazione del Festival di Sanremo per il triennio 2026-2028, confermando la necessità di una gara pubblica. Il Consiglio di Stato oltre a respingere gli appelli presentati da Rai, Rai Pubblicita’ e Comune di Sanremo, ha dichiarato inammissibile l’intervento delle associazioni dei consumatori. – foto IPA Agency – (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Il Consiglio di Stato respinge tutti gli appelli sull’assegnazione del Festival di Sanremo

