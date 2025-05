Il Consiglio d’Europa contro la Polizia | balle colossali e mezze verità

Il Consiglio d’Europa accusa le forze dell’ordine italiane di presunti atteggiamenti razzisti, chiedendo uno studio indipendente sulla profilazione razziale. Un episodio che riaccende il dibattito sulla trasparenza e l’imparzialità delle forze di polizia in Italia.

Roma, 29 mag – L’ultima provocazione arriva da Strasburgo, ma sa di déjà vu. Il Consiglio d’Europa ha messo sotto accusa le forze dell’ordine italiane per presunto razzismo e ha chiesto ufficialmente al nostro governo di avviare uno studio indipendente sulla profilazione razziale. Tradotto: si vuole verificare se le pattuglie italiane di polizia fermano “troppe persone” con la pelle scura. Strasburgo attacca la polizia italiana. Il rapporto, redatto dalla Commissione contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI), ha individuato in Italia (e in Francia) un “ preoccupante aumento del profiling razziale ”. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it