Il concerto in piazza Garibaldi apre la tre giorni

L'apertura ufficiale della 581^ edizione dello Sposalizio del Mare si svolge domani alle 21 in piazza Garibaldi con il concerto della Grande Orchestra Città di Cervia, creando un clima di festa e tradizione. Anche in caso di maltempo, l'evento si sposterà al teatro ’Walter Chiari’, garantendo a tutti l’opportunità di vivere questa storica manifestazione. Un autentico appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e delle tradizioni locali.

Si apre domani alle 21 la 581^ edizione dello Sposalizio del mare, con il Concerto della Grande Orchestra Città di Cervia in piazza Garibaldi (in caso di maltempo ci si sposterà al teatro 'Walter Chiari'). La città di Pinzolo sarà protagonista della Cerimonia dell'Anello sabato alle 21 in piazza Garibaldi (anche in questo caso, dovesse piovere, tutti al teatro comunale), dove avverrà lo scambio dei doni tra le due città e saranno presentati gli atleti cervesi che vestiranno i panni della Dama dell'Anello e del Podestà: Ilary Fontana e Serio Goffi. Domenica alle 10 il Trofeo dell'Anello.

