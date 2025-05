Il Comune di Prevalle riceve una lettera minatoria con simboli anarchici | “Farete la fine del vostro amato Dux”

Il Comune di Prevalle (Brescia) ha ricevuto una lettera minatoria firmata dal "Collettivo Libertario Gardesano", contenente simboli anarchici e minacce. L'amministrazione condanna fermamente l'atto e ribadisce il proprio impegno contro ogni forma di intimidazione. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questo ennesimo episodio.

