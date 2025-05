Il collasso degli aiuti a Gaza | non un caso una strategia

Il collasso degli aiuti umanitari a Gaza non è un incidente, ma il risultato di una strategia ben pianificata, che rivela le vere intenzioni dietro le distribuzioni. Le scene drammatiche a Tal as-Sultan mostrano come l’assalto agli aiuti sia diventato un atto che smaschera l’illusione di un processo altruistico, rivelando le dinamiche di potere in gioco.

Le scene apocalittiche dell'assalto agli aiuti umanitari distribuiti a Gaza, nell'area di Tal as-Sultan, "non è stata una tragedia, ma una rivelazione, il disvelamento definitivo e violento dell'illusione che gli aiuti umanitari nascano per servire l'umanità piuttosto che l'impero". Così Ahmad Ibsais in un articolo di al Jazeera dal titolo: "Il sistema di aiuti di Gaza non è difettoso. Funziona esattamente come programmato" (volevo tagliare, ma è impossibile: la nota è di una intelligenza inusuale). "Presentato da Israele e Stati Uniti come un modello di dignità e neutralità – continua Ibsais – il nuovo centro di distribuzione della Gaza Humanitarian Foundation si è disintegrato nel caos poche ore dopo l'apertura.

