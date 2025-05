Il Club dei Delitti del Giovedì | Netflix rilascia il primo trailer!

Netflix ha svelato il primo trailer de "Il Club dei Delitti del Giovedì", l’atteso adattamento del bestseller di Richard Osman, disponibile dal 28 agosto. Diretto da Chris Columbus, la serie propone un mix avvincente di mistero e humor, con un cast stellare che include Helen Mirren e Pierce Brosnan.

Netflix ha rilasciato il primo teaser di “Il Club dei Delitti del Giovedì” ( The Thursday Murder Club ), l’atteso adattamento del best-seller internazionale di Richard Osman, la cui uscita è prevista per il 28 agosto. Diretto da Chris Columbus, il giallo vede protagonisti Helen Mirren , Pierce Brosnan , Ben Kingsley e Celia Imrie nei panni di quattro irrefrenabili pensionati – Elizabeth (Mirren), Ron (Brosnan), Ibrahim (Kingsley) e Joyce (Imrie) – che passano il tempo a risolvere casi di omicidio irrisolti per puro divertimento. Quando una morte inspiegabile si verifica davanti alla loro porta, le loro indagini disinvolte prendono una piega avvincente, ritrovandosi con un vero e proprio giallo tra le mani. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Il Club dei Delitti del Giovedì: Netflix rilascia il primo trailer!

Il Club dei Delitti del Giovedì, Helen Mirren, Ben Kingsley e Pierce Brosnan risolvono crimini nel primo trailer del film - Scopri il primo trailer di *Il Club dei Delitti del Giovedì*, il nuovo film Netflix con Helen Mirren, Ben Kingsley e Pierce Brosnan, che affrontano enigmi apparentemente impossibili da risolvere. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Club Delitti Giovedì Netflix Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Here Comes The Flood, la nuova scommessa di Netflix; Torna il cinema gratuito al parco degli acquedotti di roma: tutte le date della rassegna 2025; Il legame tra antonio chichiarelli e l’omicidio di mino pecorelli nelle trame degli anni di piombo; La delicata asta dei titoli a lungo termine in giappone e le ripercussioni sui mercati globali nel 2025. 🔗Cosa riportano altre fonti