Il club dei delitti del giovedì | nel trailer Helen Mirren Pierce Brosnan e Ben Kingsley in versione detective

Scopri il trailer de *Il club dei delitti del giovedì*, il nuovo thriller di Netflix con Helen Mirren, Pierce Brosnan e Ben Kingsley nei ruoli di detective. Basato sul romanzo di Richard Osman, questo film promette suspense e intrighi, arrivando in streaming il 28 agosto.

Netflix ha condiviso online il trailer del film Il club dei delitti del giovedì, un adattamento del romanzo di Richard Osman con un cast stellare. Il 28 agosto arriverà in streaming su Netflix il film Il club dei delitti del giovedì, tratto dal romanzo scritto da Richard Osman. Il trailer introduce così i protagonisti della storia che è stata diretta da Chris Columbus e può contare su un cast stellare. Cosa racconta Il club dei delitti del giovedì Nel film si racconterà la storia di quattro amici pensionati - Elizabeth (Helen Mirren), Ron (Pierce Brosnan), Ibrahim (Ben Kingsley) e Joyce (Celia Imrie) - che trascorrono il tempo libero indagando e risolvendo casi irrisolti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Il club dei delitti del giovedì: nel trailer Helen Mirren, Pierce Brosnan e Ben Kingsley in versione detective

Il Club dei Delitti del Giovedì, Helen Mirren, Ben Kingsley e Pierce Brosnan risolvono crimini nel primo trailer del film - Scopri il primo trailer di *Il Club dei Delitti del Giovedì*, il nuovo film Netflix con Helen Mirren, Ben Kingsley e Pierce Brosnan, che affrontano enigmi apparentemente impossibili da risolvere. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Club Delitti Giovedì Trailer Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Arriva Richard Osman per presentare la nuova saga in giallo; il film frankenstein di guillermo del toro non è un horror ma un racconto sull'emozione e la paternità; Torna il cinema gratuito al parco degli acquedotti di roma: tutte le date della rassegna 2025. 🔗Approfondimenti da altre fonti