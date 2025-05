Il Chelsea vince la Conference League | 4 gol al Betis per il suo decimo trofeo internazionale

Il Chelsea conquista la sua prima Conference League, battendo il Betis Siviglia 4-1 grazie a una rimonta spettacolare guidata dal talento di Palmer. Con questa vittoria, il club londinese aggiunge un prestigioso decimo trofeo internazionale alla sua storia.

Il Chelsea di Enzo Maresca rimonta il Betis Siviglia, che aveva eliminato la Fiorentina in semifinale, e conquista la sua prima Conference League. Decisivo il talento di Palmer che con due assist in 5 minuti ribalta la rete di Ezzalzouli a inizio primo tempo: prima al 65esimo per il colpo di testa Fernandez e 5 minuti dopo per un altro colpo di testa questa volta di Jackson, poi nel finale i sigilli di Sancho e Caicedo. Il Betis perde l’occasione di vincere il primo trofeo internazionale in 118 anni di storia, mentre i Blues diventano la prima squadra in Europa a trionfare in tutte le 5 principali competizioni Uefa per club. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Chelsea vince la Conference League: 4 gol al Betis per il suo decimo trofeo internazionale

