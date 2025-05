Il Chelsea rimonta il Betis e vince la Conference League

Il Chelsea conquista la sua prima Conference League con una brillante rimonta contro il Betis Siviglia, vincendo 4-1 a Wroclaw. Fernandez, Jackson, Sancho e Caicedo guidano i blues alla vittoria, dopo un avvio difficile, regalando al club di Stamford il primo storico titolo in questa competizione.

WROCLAW (POLONIA) (ITALPRESS) – Il Chelsea supera in rimonta il Betis Siviglia per 4-1 e alza al cielo la prima Conference League della propria storia. Sono Fernandez, Jackson, Sancho e Caicedo a ribaltare nella ripresa l’iniziale vantaggio avversario firmato nel primo tempo da Ezzalzouli. Un trionfo per Enzo Maresca e anche per il club di Stamford Bridge, da oggi l’unico ad aver vinto tutti i maggiori trofei Uefa. IL PRIMO TEMPO. La prima occasione arriva al 9? e premia gli spagnoli, che passano subito in vantaggio. Fornals serve Isco, l’ex Real sfrutta un posizionamento errato della difesa per fornire un assist d’oro a Ezzalzouli, che si aggiusta la sfera sul sinistro e infila Jorgensen nell’angolino per l’1-0. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Il Chelsea rimonta il Betis e vince la Conference League

Il Chelsea vince la Conference League! 4-1 in rimonta al Betis, Maresca porta nella storia i Blues - Il Chelsea di Enzo Maresca conquista la Conference League 2023 grazie a una straordinaria rimonta contro il Betis a Breslavia, scrivendo una pagina storica per i blues. 🔗continua a leggere

