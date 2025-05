Il Ceo di DHL in visita alla Ducati | Insieme leader nel mondo

Il CEO di DHL Express Europa, Mike Parra, ha visitato la sede di Ducati a Borgo Panigale, rafforzando la partnership tra le due aziende leader nel loro settore. Questa visita sottolinea l’impegno di DHL nel sostenere l’internazionalizzazione delle imprese italiane, come Ducati, protagonista di una collaborazione di successo dal 1999.

DHL Express, leader mondiale nelle spedizioni internazionali espresse, conferma il proprio supporto all’ internazionalizzazione delle imprese italiane con una visita del CEO di DHL Express Europa, Mike Parra, presso la sede di Ducati a Borgo Panigale. Un’occasione per ribadire la solidità della partnership tra le due aziende, avviata nel 1999 e basata su un impegno comune verso innovazione, performance e qualità . Con una rete che si estende in oltre 220 paesi, DHL Express opera al fianco delle aziende italiane aiutandole a entrare in mercati emergenti, non solo attraverso servizi di spedizione espressa, ma anche con consulenze doganali e soluzioni su misura per ottimizzare i tempi di consegna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Ceo di DHL in visita alla Ducati: "Insieme leader nel mondo"

