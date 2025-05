Il centrodestra continua a sbagliare i candidati E a non sceglierli

Il centrodestra fatica a trovare una quadra nella scelta dei candidati per le regionali, trasformandola in una vera e propria caccia al nome ideale. Da Nord a Sud, l’incertezza persiste, lasciando molti interrogativi su come si svilupperà la sfida elettorale. Anche dopo il congresso della Lega, la strategia appare ancora avvolta in una certa indecisione.

Più che un totonomi, è una ricerca al nome buono. E per il centrodestra, da nord a sud, la risposta verso le regionali è sempre la stessa: ne riparliamo poi. Dopo il congresso della Lega, d. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il centrodestra continua a sbagliare i candidati. E a non sceglierli

Su questo argomento da altre fonti

Elezioni amministrative, Ronghi: Non sono test ma destano allerta per il centrodestra. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Centrodestra, partiti locali all’oscuro dei candidati: decisi solo dai leader - Le forze politiche del centrodestra hanno compreso l’opportunità storica di andare al governo con una amplissima maggioranza parlamentare. «Per questo c’è la necessità di non sbagliare ... 🔗Secondo brescia.corriere.it

Centrodestra, il rischio di tre candidati sindaco - Fervono anccora le prove di intesa tra centrodestra e liste civiche latiniane ... Si rischia quindi di andare tutti divisi con 3 candidati. E poi chissà cosa succederà a un eventuale ... 🔗Da msn.com

Centrodestra, i candidati in pole position - Entusiasmo e folla alla Versiliana per ascoltare Giorgia Meloni C’è grande entusiasmo nel centrodestra toscano ... La Pietra e Riccardo Zucconi sono i candidati più sicuri per le elezioni ... 🔗Da lanazione.it

??? Si andrà a votare il 25 settembre ?? #shorts #elezioni #governo