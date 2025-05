Il Centro per il morbo di Hansen al Naurolesi il Coas sollecita verifiche ispettive

Il centro per il morbo di Hansen al Naurolesi è al centro di verifiche ispettive sollecitate dal Coas, il sindacato che rivolge particolare attenzione alla sicurezza e all'organizzazione assistenziale. Il segretario regionale Mario Salvatore Macrì ha richiesto controlli ufficiali rivolgendosi a enti come la Corte dei Conti, i Vigili del Fuoco e l'Ispettorato del Lavoro, per garantire standard più elevati di sicurezza e tutela dei pazienti.

Il segretario regionale del sindacato Coas, Mario Salvatore Macrì, ha trasmesso la nota tra gli altri alla Corte dei Conti, al comando dei vigili del Fuoco e all'Ispettorato del Lavoro. Macrì ha richiesto una verifica ispettiva in materia di sicurezza sul lavoro, organizzazione assistenziale.

