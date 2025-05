Il caso di Torino e la gogna mediatica | il Dott Salzano difende l’odontoiatria seria

Scopri come il Dott. Salzano dello Studio Dentistico Salzano Tirone si impegna a difendere l'odontoiatria seria nel caso di Torino, contrastando la gogna mediatica che ha coinvolto il settore. Il suo videomessaggio si propone di portare chiarezza e voce a una professione spesso vittima di strumentalizzazioni.

Il videomessaggio del Dott. Salzano, dello Studio Dentistico Salzano Tirone, per portare chiarezza nel dibattito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il caso di Torino e la gogna mediatica: il Dott. Salzano difende l’odontoiatria seria

