il caso denis bergamini dalla morte nel 1989 alla condanna della fidanzata per omicidio

Donato "Denis" Bergamini non si suicidò gettandosi sotto un camion in transito lungo la statale 106, come fu detto all'epoca: prima fu ucciso e poi il suo corpo fu disteso sulla strada, quando era già morto. Di quell'omicidio, al centro della  nuova serie podcast di Pablo Trincia prodotta da Sky Italia e Sky Tg24, è responsabile l'ex fidanzata Isabella Interò, il cui movente è legato al fatto che Bergamini non avrebbe voluto sposarla, lasciandola quando lei era rimasta incinta. È questa la conclusione a cui sono giunti, a 35 anni dai fatti, i giudici della Corte d'assise di Cosenza che hanno condannato la donna - imputata per omicidio volontario premeditato in concorso con ignoti - a 16 anni di reclusione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it