Il caso capanni balneari | Non c’è nessun reato

Il caso dei capanni balneari di Punta Marina, senza reato, ha attirato l’attenzione nel contesto penale, un approccio inedito per questa questione molto conosciuta. La disputa riguarda i capanni storici lungo il litorale, e coinvolge un 79enne riminese residente nella zona, accusato di occupazione abusiva in questa delicata vicenda giudiziaria.

La questione è arcinota: i capanni storici sparsi perlopiù lungo il litorale di Punta Marina. La peculiarità di questo caso sta nel contesto nel quale è stato trattato: quello penale. Un inedito nell’ambito del quale l’accusa contestava al proprietario – un 79enne di origine riminese ma residente nella frazione rivierasca – l’ occupazione abusiva del demanio marittimo. Per la precisione – recita il decreto di citazione diretta a giudizio – 11,66 metri quadri di spiaggia libera tra gli stabilimenti balneari ’Pelo’ e ’4 Venti’ sui quali sorge appunto il capanno numero 041 dell’imputato. Nel primo pomeriggio di ieri, come peraltro chiesto dal viceprocuratore onorario Annalisa Folli anche alla luce di una minuziosa memoria difensiva (avvocati Silvia Brandolini e Roberto Fabbri), il giudice Roberta Bailetti ha assolto il 79enne "perché il fatto non costituisce reato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il caso capanni balneari: "Non c’è nessun reato"

Il caso capanni balneari: "Non c'è nessun reato" - Il giudice ha assolto il proprietario di una struttura di Punta Marina. Era imputato per l'occupazione arbitraria di una porzione di demanio.

