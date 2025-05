Il caso a Marzabotto Marcia pro Palestina il gelo degli ebrei

Il caso di Marzabotto e la marcia pro Palestina evocano ricordi dolorosi e complessi, ricchi di storia e memoria. In quei calanchi, si consumò il più terribile sterminio di civili nell’Europa occupata, segnando profondamente il territorio e le sue comunità .

Tra quei calanchi si è compiuto il più grande sterminio di civili a opera dei nazifascisti. Luoghi segnati dal sangue e dalla memoria, dove i corpi vennero fatti ruzzolare giù nei dirupi, i bambini gettati tra le fiamme, le donne e gli anziani massacrati nei letti. A Marzabotto, nel Bolognese, dal 29 settembre ai primi giorni di ottobre del 1944 attorno al parco di Monte Sole furono trucidate 770 persone dalle Ss guidate da Walter Reder, il boia monco. Un numero che sale a 955 se si considerano tutti gli omicidi compiuti dai nazifascisti (1.830 i cittadini morti a causa della guerra). La cifra esatta delle vittime rimase a lungo un mistero, con i corpi ritrovati dopo mesi sotto la neve "Allora molti non sapevano cosa stava accadendo, oggi nessuno può dire la stessa cosa: sono 20 mesi che assistiamo al massacro a Gaza e in Cisgiordania al silenzio delle nostre istituzioni", tuona Gianfranco Pagliarulo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il caso a Marzabotto. Marcia pro Palestina, il gelo degli ebrei

