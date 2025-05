Il carabiniere Carmine Napoli in pensione dopo oltre 40 anni di servizio

Dopo oltre 40 anni di servizio, il carabiniere Carmine Napoli di Vejano è andato in pensione, raggiungendo il traguardo del congedo per limiti di età al compimento dei 60 anni. Originario della provincia di Salerno, l’appuntato scelto ha dedicato la sua vita all'Arma dei Carabinieri, dimostrando una straordinaria dedizione e professionalità.

🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Il carabiniere Carmine Napoli in pensione dopo oltre 40 anni di servizio

