Il cantiere alla Rocca Slitta la fine dei lavori ora l’obiettivo è il 2027 | Avrà una nuova vita

Il cantiere della Rocca Sforzesca di Imola è stato aggiornato: la riapertura è ora prevista per l’inizio del 2027, offrendo una nuova vita a questo storico sito. Un intervento di riqualificazione che promette di valorizzare ulteriormente il patrimonio della città, con importanti novità attese nei prossimi anni.

Imola, 29 maggio 2025 – Slitta a inizio 2027, vale a dire un anno più tardi di quanto originariamente previsto, la riapertura della Rocca sforzesca oggetto in questo periodo di un vasto intervento di riqualificazione. Lo ha annunciato ieri il sindaco Marco Panieri, impegnato con parte della Giunta e alcuni tecnici nei sopralluoghi in tre dei principali cantieri pubblici attivi oggi in città: oltre a quello per il rilancio fortezza simbolo di Imola (per il quale è stata necessaria una proroga sulle scadenze fissate dal Pnrr), anche quelli per la costruzione della palestra Ruggi-Valsalva e della scuola di Sesto Imolese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il cantiere alla Rocca. Slitta la fine dei lavori, ora l’obiettivo è il 2027: “Avrà una nuova vita”

