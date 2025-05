Il candidato Ricci arriva nel Piceno

Oggi nel Piceno, l'europarlamentare Matteo Ricci, candidato presidente della Regione Marche per il centrosinistra, fa tappa a San Benedetto del Tronto, dove chiuderà il suo tour nei teatri al Filarmonici. Questa importante tappa rappresenta il momento culminante della sua campagna elettorale, con un appuntamento aperto ai cittadini per discutere di programmi e proposte per il futuro della regione.

Regionali di settembre, oggi in città l’europarlamentare Matteo Ricci, candidato presidente della Regione per il centrosinistra. L’ex sindaco di Pesaro, nell’ambito del suo giro nelle Marche, effettuerà la tappa conclusiva del tour dei teatri al Filarmonici. Alle 21, Ricci lancerà di fatto la sua candidatura, dialogando con i cittadini sul programma elettorale e sulle esigenze del Piceno. Sarà alla sagra di Monticelli verso le 19.30. Insieme a Ricci, ai Filarmonici, saranno presenti anche i vertici ascolani e quelli regionali del Pd oltre agli esponenti delle altre forze di centrosinistra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il candidato Ricci arriva nel Piceno

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ascoli Piceno, arriva l'europarlamentare Pd Matteo Ricci con il tour 'Per tutte le Marche': appuntamento al Filarmonici. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il candidato Ricci arriva nel Piceno - Regionali di settembre, oggi in città l’europarlamentare Matteo Ricci, candidato presidente della Regione per il centrosinistra. L’ex sindaco di ... 🔗Segnala msn.com

Sindaco di Ascoli Piceno critica aspramente Matteo Ricci: accuse di sciacallaggio e assenza post sisma - È evidente che restano sensibilità forti intorno agli eventi legati al sisma e alle azioni di chi arriva ... che il candidato dem ha fatto “sciacallaggio” nei confronti della città di Ascoli Piceno. 🔗gaeta.it scrive

Ascoli, Matteo Ricci canta Bella Ciao insieme Lorenza Roiati dopo il caso 25 Aprile. La posizione della Questura ma è bagarre politica - Oggi, come annunciato, l'europarlamentare e candidato dem alle prossime elezioni regionali nelle Marche Matteo Ricci, si è recato ad Ascoli per ... dai rappresentanti della polizia locale di Ascoli ... 🔗Riporta corriereadriatico.it

Speciale ballottaggio: Celani-Mandozzi parte due